مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادى يجرى اختبارات لـ ١١٦ باحثًا

/666197/مركز-التحول-الرقمى-بجامعة-جنوب-الوادى-يجرى-اختبارات-لـ-١١٦-باحثا

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مركز التحول الرقمى، مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإدارى من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة.

دوت الخليج

التحول الرقمي

وأشار إلى أن المركز قام باجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لعدد ١١٦ من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) ضمن المجموعة رقم ٥٨ بالإضافة لعدد من خارج الجامعة ومستشارى هيئة قضايا الدولة الراغبين فى الحصول على الشهادة.

شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الإمتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف غرباوي، أن التحول الرقمي يأتى على رأس اهتمامات الجامعة، حيث تم تحديث مركز البيانات وإضافة العديد من أجهزة التحكم، وربط مواقع الجامعة بقنا والبحر الأحمر بسرعات إنترنت مناسبة وتطبيق نظم المعلومات الإدارية، ونظام إدارة الموارد البشرية والدراسات العليا والمدن الجامعية وأتمته المجالس الجامعية وتقديم مختلف الخدمات الالكترونية عبر البوابة الالكترونية للمعلومات.

وأضاف "غرباوي" أن الجهود المبذولة في هذا القطاع أثمرت عن حصول الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية فى مجال التحول الرقمي خلال العام الماضى، كما حصلت فى العام الحالى على المركز الثالث بمسابقة أفضل موقع إلكترونى للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

وقال الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الالكترونية فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى.