/666202/مصر-تسجل-إنجاز-جديد-وتنجح-في-تسجيل-الخط-العربي-على-قوائم-التراث-الثقافي-العالمي-غير-المادي-باليونسكو

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن مصر حققت إنجاز جديد في مجال صون الهوية باعتبار الخط من اهم مفردات الحضارة العربية.

إنجاز جديد لمصر في مجال صون الهوية

وأشارت إيناس عبد الدايم إلى أن تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو جاء عقب تقديم ملف قامت مصر باعداده بالتشارك مع 16 دولة ، مؤكدة على انه يعد إنجازا جديدا في مجال صون الهوية باعتبار الخط من اهم مفردات الحضارة العربية واحد الوسائل الفاعلة فى التعريف بها مما يساهم فى الحوار بين الثقافات العالمية ويدعم جهود القاء الضوء على تاريخها.

وزيرة الثقافة تشكر لجنة صياغة الملف

كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر للجنة صياغة الملف وهم الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافي غير المادي وممثل مصر به والدكتور الاردني هاني الهياجنة، الدكتورة اللبنانية آني طعمة، والدكتور التونسي عماد بن صولة والفنان محمد بغدادي المستشار العلمي للملف.

ونجحت مصر بالتنسيق مع دولة السعودية ولبنان والاردن وتونس في تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو وذلك عبر جهود وزارتى الثقافة ووزارة الخارجية ووفد مصر لدي اليونسكو وهو الملف السادس الذى تم تسجيله بعد ( السيرة الهلالية ، التحطيب ، الاراجوز ، الممارسات المرتبطة بالنخله والنسيج اليدوى بالصعيد ) وذلك ضمن إجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وبحضور جميع الدول الاعضاء .