/666198/النائب-محمد-إسماعيل-يقترح-ضم-المستشفيات-الجامعات-بإعفاءات-الخدمات-الإعلانية-بقانون-القيمة-المضافة-والحكومة-توافق

طالب محمد اسماعيل بتعديل البند الأول الخاص بالاعلانات الخاصة بالتبرعات والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وذلك بتعديلات ضريبة القيمة المضافة، بإضافة المؤسسات التابعة للمجتمع الأهلي إلى الاعفاءات، منوها أن هذه تعديلات القانون جاءت في الاساس من اجل أن يتم الصرف على القطاعات الاساسية كالتعليم والصحة، وبالتالي مؤسسات المجتمع الأهلي قائمة ايضا على التبرعات في الاساس لذلك اضافتها شيء هام في القانون مع المستشفيات الحكومية.

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فيما وافق وزير المالية الدكتور محمد معيط، من حيث المبدأ على التعديل ، منوها إلى انه يجب أن يكون هناك ضوابط في هذا الأمر حتى لا يساء استخدامها، حيث يسعى البعض من المستشفيبات الأهلية في الاستفادة من المنح، قائلا " كل واحد بيحط يفطى ويدارى وراها".

وتابع الدكتور رمضان صديق، أنه لا مانع من هذا الأمر وسيتم عفاء الاعلانات الخاصة بالمستشفيات، وليس المعاهد الخاصة، مشيرا انه لا بد ان يكون هناك ضابط معين للمستشفيات، حيث يوجد مستشفيات تدفع ملايين الجنيهات في الاعلانات.

النائب محمد إسماعيل يقترح ضم المستشفيات الجامعات بإعفاءات الخدمات الإعلانية بقانون القيمة المضافة

ورفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات.

وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي. وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.