/666199/عبد-المنعم-شطة-يكشف-الموقف-النهائي-لإقامة-كأس-أمم-أفريقيا-ويهاجم-رئيس-الكاف

أكد عبد المنعم شطة، المسئول السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن إقامة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون حتى الأن سوف تقام في موعدها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تواصلنا مع المسئولين في الكاميرون والجميع أكد أنه سيتم إقامتها في الموعد المحدد والسفير المصري هناك أكد أن البطولة ستقام في موعدها".

وزاد "أعضاء المكتب التنفيذي بالكاف رفضوا مقترح إقامة البطولة في قطر خلال الفترة المقبلة، وايضا لا يريدوا تأجيلها والجميع ينتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة لأن الأمور غير واضحة حتى الأن".

وأكمل "إذا أقيمت البطولة خارج قارة أفريقيا سيؤثر كثيراً على الكاف خاصة المصداقية، ولم تحدث أي حديث رسمي من المسئولين حول التأجيل والبطولة قائمة حتى الأن".

وتابع "يتبقى أقل من شهر على بداية البطولة خلال الفترة المقبلة، الاتحادات القارية الدولية والأوروبية كانت تريد إقامة بطولة أفريقيا بدون المحترفين، ولكن لم يقدر أحد على حدوث ذلك، ودايما إحنا الحيطة المايلة أمام الاتحاد الأوروبي".

واختتم "الاتحاد الأفريقي لابد أن يكون لديه قوة خلال الفترة المقبلة ويتمسك بحقوقة حول إقامة البطولة في موعدها المحدد والمشار إليه".

عامر حسين: أفضل حل للجنة المسابقات إلغاء كأس أمم أفريقيا

تحدث عامر حسين عضو لجنة الأندية والمشرف على المسابقات، حول ضغط المباريات على الفرق المصرية الفترة المقبلة.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت ببرنامج "ملعب أون": " أفضل شئ إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا هذا سيريحنا جميعاً من ضغط المباريات، وسيريح لجنة المسابقات".

وأضاف: " الأهلي سيخوض مباراة في الدوري سواء قبل مباراة السوبر الإفريقي أو بعدها، وفى سياق متصل قال عامر حسين، إنه بعد تحديد موعد مباريات كأس العالم للأندية سيجرى تعديلات على جدول الدوري".

وأكمل: " تم وضع أكثر من سيناريو مع الأهلي مع عدم تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي بشكل رسمي، لنكون مستعدين لجميع الحالات".

السباح أحمد طارق: هطلب من الخطيب عضوية شرفية بالنادي الأهلي.. وأتمنى التواجد مع فريق السباحة

أكد أحمد طارق، بطل السباحة من ذوي الهمم، أنه سعيد للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أنا مبسوط بالمصريين كلهم، وسعيد باستجابة النادي الأهلي لطلب الرئيس السيسي باللعب داخل النادي في السباحة".