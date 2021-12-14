/666204/عمرو-طلعت-بدفاع-النواب إطلاق-100-خدمة-حكومية-على-منصة-مصر-الرقمية-وتطوير2855-مكتب-بريد

- إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية - تدريب 200 الف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ -قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاعلى نموا بمعدل نمو ١٦٪ - الانتهاء من تطوير2855 مكتب بريد ومستهدف الوصول إلى 3130 مكتب بريد مطور بنهاية 2021 أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية ضمن حزم خدمات التموين، والمرور، والشهر العقارى، والتوثيق، والأحوال المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجل التجارى، والمحاكم والقضايا، والضريبة العقارية؛ موضحا أنه تم بناء منظومة رقمية ومؤمنة لتقديم الخدمات من خلال منافذ متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول بالإضافة الى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة للدفع الالكترونى، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة؛ منوها إلى أنه تم إتاحة عدد من الآليات التى تتيح للمواطنين إمكانية متابعة موقف الخدمة، بالاضافة الى اتاحة خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل.

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جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء اركان حرب/ احمد العوضي، وبحضور الاستاذ احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، و السادة وكيلى لجنة الدفاع والأمن القومى اللواء/ احمد يحي الجحش، واللواء/ابراهيم مصري، والاستاذ/ محمد عبد الرحمن راضي أمين سر اللجنة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ/ عبده علوان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق.

إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

وفى كلمته؛ أشار الدكتور عمرو طلعت الى ارتفاع مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يعد الاعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو بلغ نحو 16% فى العام المالى 2020/2021؛ موضحا ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% فى 2017/2018 إلى 5% فى العام المالى 2020/2021، وكذلك نمو الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021، بالإضافة الى نمو عدد العاملين فى القطاع من 233 الف فى 2017/2018 إلى 281 الف فى 2019/2020؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ليرتفع من المركز ٩٢ عالمياً إلى ٨٤، كما جاءت مصر ضمن أكبر ١٠ دول نمواً للشمول الرقمى، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019.

تدريب 200 الف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل التحول الرقمى، وبناء الانسان، والبنية التحتية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع اجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات، ولتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية .

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت زيادة أعداد المتدربين ببرامج التدريب المتخصص التى تقدمها الوزارة والهيئات التدريبية التابعة لها من 4 الاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018، الى 148 الف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، وأنه مستهدف تدريب 200 الف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢؛ مشيرا الى أنه يتم تنفيذ استراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمى يتدرج من توفير التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي، ثم التدرج للوصول الى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية؛ ويتدرج نموذج التدريب الهرمى ليصل الى منح دبلوم متخصص فى الذكاء الاصطناعى والعمل على اضافة تخصص الأمن السيبرانى وذلك بالتعاون مع جامعة ايبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية العالمية؛ ثم منح ماجستير عملى مقترن بتدريب فى الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، وانتهاءا بتدريب فى مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجى الجامعات.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تشهد نموا في قطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة فى ضوء الجهود المبذولة لدعم الابداع التكنولوجي والتى من ابرزها تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه؛ وكذلك اطلاق عدد من المبادرات لتمكين الشباب في مجال العمل الحر ومنها مبادرة مستقبلنا.. رقمى؛ لافتا الى ان مصر جاءت في المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، موضحا انه يتم تشييد مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية والتى تضم كافة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز للبحث والتطوير، ومراكز التدريب، ووحدات حضانات لرعاية المشروعات الابتكارية، بالإضافة الى مقرات للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت الى جهود الوزارة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية في كافة انحاء الجمهورية؛ حيث تم ضخ استثمارات بنحو ٦٠ مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من ٦٬٥ ميجابت/ث فى يناير ٢٠١٩ إلى 45.8 ميجابت/ث فى أكتوبر 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019 ؛ موضحا أنه فى اطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات فقد تم طرح ٨٠ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٢٦٠٠ ميجاهرتز بإيرادات ١٬١٧٠ مليار دولار، كما تم مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من ٦٠٠ برج إلى ١٢٠٠ برج فى النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازى على حوكمة خدمات الاتصالات.

كما اوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه بلغت استثمارات خطة تطوير البريد المصرى خلال العام الحالى نحو 4 مليار جنيه؛ مؤكدا على انه بلغ اجمالى عدد مكاتب البريد نحو 4147 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد الى 4200 بنهاية العام الحالي؛ مشيرا الى أنه بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2855 مكتب بريد، فيما يستهدف أن يصل إجمالى المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد؛ كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال انشاء 147 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل اجمالى عدد الاكشاك البريدية الى نحو35 كشك بريدى من مستهدف 50 كشك بريدى بنهاية 2021، ، بالإضافة الى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 83 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى من مستهدف 89 مكتب متنقل بنهاية 2021، كما بلغ اجمالى عدد ماكينات الصراف الالى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.

وفى نهاية الاجتماع؛ قام اللواء اركان حرب احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بإهداء الدكتور/ عمرو طلعت درع تكريم من اللجنة تقديرا لجهود السيد الوزير.