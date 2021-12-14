/666208/بيان-عاجل-من-منظمة-الصحة-العالمية-بشأن-أوميكرون-موجود-بمعظم-دول-العالم-وينتشر-بسرعة-فاعلة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا ينتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبحت على الأرجح متفشية في معظم دول العالم.، حيث قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي إن "77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجودة على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصدها بعد.

أوميكرون موجود بمعظم دول العالم وينتشر بسرعة فاعلة

وأضاف مدير منظمة الصحة "نحن قلقون حيال واقع أن الناس يتعاملون مع أوميكرون على أنها حميدة ... حتى لو أن أوميكرون تسبب مرضًا أقلّ خطورةً، إلا أن عدد الحالات قد يُغرق مرة جديدة أنظمة الصحة غير الجاهزة".

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وحذّر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أيضًا المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة ودعا إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة المضادة لكوفيد على غرار وضع الكمامات والتهوية المنتظمة للقاعات المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد لجميع سكانها، وذلك رغم افتقارنا للأدلة بشأن فعالية الجرعات المعززة ضد هذه المتحورة، موضحا ان منظمة الصحة العالمية تخشى أن تساهم حملات إعطاء الجرعات المعزّزة في تراكم اللقاحات المضادة لكوفيد لدى الدول الغنية، كما هي الحال حتى الآن، الأمر الذي يضعف التلقيح في الدول الفقيرة.

واختتم غيبرييسوس" سأكون واضحًا جدًا: منظمة الصحة العالمية ليست ضد الجرعات المعززة. نحن ضدّ عدم المساواة".