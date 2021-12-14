موقع تسجيل استمارة التقدم للامتحانات لطلاب الثانوى.. رابط التسجيل والخطوات

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزارة، لينك التسجيل عبر موقعها الرسمى، على هذا الرابط.

وذكرت الوزارة : لكى يتمكن الطالب من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديه البريد الإلكترونى المدرسى الخاص به، موضحة أنه إذا لم يكن لديه البريد الإلكترونى، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن إجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى من المنزل خلال الفصل الدراسى الأول غير واردة على الإطلاق، موضحة أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا على أجهزة التابلت داخل اللجان الامتحانية بالمدارس.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس سوف تستعد خلال الفترة المقبلة لعقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب داخل لجان مؤمنة، مشيرة إلى أن فكرة اتاحة الاختبار من المنزل للطلاب كانت خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، أما الآن فهناك استقرار فى الوضع الصحى كما أن وزارة الصحة بدأت تطعيم الطلاب فى المرحلة الثانوية، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن التباعد لعقد الامتحانات فى المدارس.