الخميس.. فصل التيار الكهربائى عن هذه المناطق بمدينة المحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق وقرى بمركز ومدينة المحلة الكبرى اعتبارا من بعد غد الخميس من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا لإجراء أعمال صيانة محولات شرق كفر حجازى.





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