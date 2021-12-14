ولى عهد أبو ظبى ينعى المهندس المصرى عبدالرحمن مخلوف

جدة - نرمين السيد - ونشر "ولى عهد أبوظبى"، عبر حسابه الرسمى على "تويتر" صورة للمهندس الراحل مع الشيخ الراحل بن زايد، معلقًا : "رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف، عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد، أحد الرواد الذين أسهموا فى رسم المخطط العمرانى لإمارة أبوظبى، خالص العزاء إلى أسرته الكريمة".

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