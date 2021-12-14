جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - أن المدفن الصحى يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات.
وأشار إلى إقامة المدفن على مساحة 6 أفدنة وشمل خلية هندسية بمساحة 3 أفدنة وبحيرة تبخير وسواتر ترابية وطرقا داخلية مصممة طبقاً لأعلى المواصفات العالمية لتصميم المدافن الصحية المعزولة بمواد عالية الكثافة والتى تعمل على حماية التربة والمياه الجوفية من سوائل الترشيح والحفاظ على البيئة والتخلص من آثار المقالب العشوائية والدفن غير المحكوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ سوهاج: إقامة مدفن صحى للنفايات بالصحراء بتكلفة 20 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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