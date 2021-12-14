وزير الخارجية: العلاقة القوية مع الكويت ضمان للاستقرار الإقليمي

أعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن تقديره الكبير للعلاقات الطويلة التى جمعت بين مصر والكويت، والتى تمتد إلى أكثر من 60 عاما كاملة.
واستطرد شكرى، فى كلمة مسجلة أمام الاحتفالية التى نظمتها سفارة الكويت بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين البلدين تبقى قوية، لتكون ضمانا للاستقرار الإقليمي، معربا عن شكره للكويت قيادة وشعبا، مثمنا الاحتفالية التى تعكس إدراكا لأهمية العلاقة بين البلدين.
قال سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ إن تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ومصر يمثل حدثا مهما لابد من الاحتفال به سنويا، موضحا أن العلاقات بين مصر والكويت يعود تاريخها إلى عام 1961 على المستوى الدبلوماسى ولكنها تمتد بجذورها إلى القرن التاسع عشر.
وأضاف على هامش الاحتفالية التى تنظمها سفارة الكويت بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكويت اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من التوافق والانسجام تشهدها الدولتان على المستوى السياسى والشعبى ناهيك عن العلاقة المتميزة بين قيادتى البلدين.
وأشار السفير الكويتى إلى أن ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكويت تبقى مناسبة تستحق الاحتفاء بها سنويا نظرا للروابط القوية بين البلدين.
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