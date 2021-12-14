نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة التقدم لامتحان أولي وتانية ثانوي 2021-2022 موقع تسجيل استمارة امتحان الصف الأول و الثاني الثانوي ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة التقدم لامتحان أولى وتانية ثانوي 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن تسجيل استمارة الامتحان الإلكتروني للصف الأول والثاني الثانوي ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تفعيل رابط موقع استمارة التقدم لامتحان أولي وتانية ثانوي وضرورة السرعة في التوجه لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتحديد رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحان اولى وتناية ثانوي لعام 2022 ، وسوف نوافيكم بالرابط أدناه.

تسجيل استمارة اولى وتانية ثانوي

تسجيل استمارة امتحان الصف الأول والثاني الثانوي 2021-2022 ، خلال بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طالبت جميع طلاب الثانوية العامة الصف الأول والثاني الثانوي سرعان التوجه إلى رابط تسجيل استمارة امتحان أولى وتانية ثانوي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك بهدف الاستعداد لدخول امتحانات الترم الأول والتي ستبدأ في منتصف شهر يناير المقبل.

الاستمارة الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي 2022 ، وفي ذات السياق أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولكي يتمكن الطلاب من ملئ استمارة التقدم لامتحان أولى وتانية ثانوي يجب أن يتوفر لدى الطالب أو الطالبة بريد إلكتروني مدرسي خاص به، مُشيرة إذا لم يكن الطالب أو الطالبة لدية البريد الإلكتروني المدرسي يُمكن الحصول عليه من خلال اختيار أيقونة إنشاء بريد إلكتروني مدرسي.

طريقة تسجيل استمارة امتحانات أولى وتانية ثانوي

وفيما يخص استمارة امتحان الأول والثاني الثانوي 2021-2022 ، فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب رسمي لجميع المديريات التعليمية في محافظات الجمهورية المصرية العربية بشأن اقتراب أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى وتانية ثانوي إلكترونياً. وإليكم فيديو يوضح طريقة تسجيل استمارة التقدم لامتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونياً ، بالتفصيل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة التأكيد على توافر اتصال المدارس الثانوية الحكومية والخاصة بشبكة الإنترنت واستقرارها بشكل مستمر، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الانتهاء من تسليم جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي التابلت مع التنبيه على جميع الطلبة والطالبات تسجيل استمارة الامتحان في موعد أقصاه 16 من شهر ديسمبر الجاري.

رابط تسجيل استمارة امتحان الأول والثاني الثانوي 2022 وزارة التربية والتعليم

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونياً بواسطة التابلت في يوم الخامس عشر من شهر يناير المقبل 2022، وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى تنتهي في يوم الثالث من شهر فبراير 2022، ويُمكنكم تسجيل استمارة التقدم لامتحان أولى وتانية ثانوية 2021-2022 من خلال ( رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2021-2022 ) ، وهو الرابط المخصص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع العلم أنه يُمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات فيما يخص استمارة امتحان أولى وتانية ثانوي لعام 2022، وسنوافيكم بكل ما هو جديد من خلال متابعة مستمرة عبر تقارير متتالية.