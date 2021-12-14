/666209/مساعد-رئيس-هيئة-الرقابة-الإدارية-يلتقى-نائب-مساعد-وزير-الخارجية-الامريكية عبر-الفيديو-كونفرانس

التقى الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي مع جيمس والش نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية، عبر الفيديو كونفرانس على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

دوت الخليج وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة والتحريات عن الجرائم المرتبطة. وفي سياق أخر، نظمت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته جلسة خاصة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. الممارسات الناجحة والتحديات" وذلك بحضور الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والعديد من المسئولين المصريين والدوليين، حيث تهدف الجلسة إلى شرح حرص الدولة المصرية على تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تبني عدد من الأطر المؤسسية والتشريعية المختلفة، وذلك توافقاً مع المادة الخامسة من الاتفاقية والمعنية بوضع وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإطار العام الحاكم لمكافحة الفساد في مصر، وقد أطلقت مصر الإصدار الأول من الاستراتيجية 2014-2018، ثم الإصدار الثاني 2019-2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية عبر الفيديو كونفرانس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.