/666211/تشكيل-أستون-أفيلا-أمام-نوريتش-سيتي-بالدوري-الإنجليزي

أعلن الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا عن تشكيل فريقه لمواجهة نوريتش سيتي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

عاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه للملاعب مره أخرى، بعد غياب طال ما يقرب من عام، بسبب تعرضة للإصابة بالرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي.

ويشارك تريزيجه في لقاء اليوم، مع فريقه وهو على دكة البدلاء، والإعتماد على أشلي يونج في خط الهجوم.

تشكيل أستون فيلا أمام نوريتش سيتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، كونسي، مينجيز، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، بوينديا، ماكجين.

خط الهجوم: واتكينز، أشلي يونج، جاكوب رامسي.

فيروس كورونا يضرب الدوري الإنجليزي

مازال فيروس كورونا يهدد استمرار مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مستمر خلال الفترة القادمة، وتوغل داخل معظم الأندية وهذه المرة أمام مانشستر يونايتد.

ولم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات اليوم، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

أسطورة ليفربول

أثني مايكل أوين، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على اداء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، وتحطيمة المستمر للأرقام القياسية.

وأكد مايكل أوين في صحفية "أن محمد صلاح مازال يحطم الأرقام القياسية وسعيد بهذا الأمر، وكل مباراة يلعبها يقوم بكتابة تاريخ جديد له".

وزاد "هدف محمد صلاح في ميلان كان صعباً ولكن طريقة الإنهاء تبدو سهلة أمام الجميع، ولكن محمد صلاح هو من جعل الهدف يظهر بهذا الشكل السلس".

وأكمل "محمد صلاح يجعل الأمور بسيطة للغاية في كل دقيقة وكل مرة يلعب فيها داخل أرض الملعب".

وواصل "من النادر حاليا ان يهدر محمد صلاح الفرص أمام المرى، فاصبح فتاك ويسجل الأهداف بشكل مستمر، ولديه ثقة كبيرة في الأداء داخل وخارج الملعب".

واختتم طمن المتوقع أن يكون أمر تجديد عقد محمد صلاح ليس بالسهل، لأنه سيكون أهم عقد له في مسيرتة الكروية، وسيستغرق الأمر وقتاً ولكن لا أريد أن يرحل عن ليفربول نهائيا".