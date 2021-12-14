تضامنًا مع مرضى السرطان.. عروسان يحلقان شعرهم بيوم زفافهم

/666212/تضامنا-مع-مرضى-السرطان-عروسان-يحلقان-شعرهم-بيوم-زفافهم

في المعتاد يدخل العروسان برقصات و دخلات مبتكرة، ولكن على غير العادة، قام عروسان في الفلبين بحلق شعر رأسيهما بالكامل أمام أصدقائهما و عائلتيهما، مما أثار دهشة الحاضرين و صدمتهم.

دوت الخليج

وحقق هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق التيك توك، حيث حصد ما يقرب من 24 مليون مشاهدة.

حيث ظهرت العروس Newlywed jony lee (jonymlee) وزوجها يقومان بحلاقة شعر رأسيهما أمام المعازيم خلال حفل زفافهما في الفلبين.

عروسان يحلقان شعرهم بيوم زفافهم

حيث أعلنت جوني وعريسها أليستير، في حفل زفافهما أنهما لن يؤديا رقصة تسمي "رقصة النقطة" ، وهو تقليد فلبيني يرقص فيه العروسان بينما يقوم الضيوف بدس المال في ملابسهم.

السبب وراء ذلك الفعل الغريب كان ذلك لفتة طيبة لإظهار التعاطف مع والدة العروس التي تم تشخيصها بالإصابة بسرطان المبيض في مراحلة الأخيرة، محاولة من العروسان خلال زفافهما جمع التبرعات لمرضي السرطان، حيث جمع العروسان أكثر من 3000 دولاد، و تبرعوا به لجمعية السرطان. ولكن للأسف، توفيت والدة العروس بعد شهرين من الزفاف، لكن ذكراها تعيش من خلال مقاطع فيديو علي تطبيق TikTok لإبنتها، توعيةً منها بالسرطان.