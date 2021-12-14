9 أعراض تُظهر الإصابة بسرطان المعدة من بينها الشعور بالشبع

/666215/9-أعراض-تظهر-الإصابة-بسرطان-المعدة-من-بينها-الشعور-بالشبع

يتطور سرطان المعدة في البطانة الداخلية للمعدة ويعد ضمن الأمراض المميتا، وينمو هذا النوع من السرطان بمعدل أبطأ من الأشكال الأخرى، وقد يُصيب أي جزء من المعدة ويمتد أحيانا إلى الأمعاء الدقيقة.

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كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة

ويؤكد الأطباء على أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المعدة.

كما ينصح الأطباء الناس بضرورة مراقبة الأعراض المحتملة للمرض، وذلك للوقوف على نتائج أفضل في العلاج، وهو ما يتطلب معرفة الأعراض الأكثر شيوعا للمرض، دون تجاهل الأعراض النادرة.

9 أعراض لسرطان المعدة

ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة المعاناة من نوبة ارتداد الحمض، ويجب مراقبتها بعناية.

1- الشعور بالضيق وعدم الراحة 2- انعدام الشهية 3- فقدان الوزن 4- الانتفاخ أو القيء بعد تناول الطعام 5- وجود دم في القيء 6- الشعور بالضعف نتيجة لفقر الدم 7- براز أسود اللون 8- أوجاع في الجزء العلوي من البطن 9- الشعور بالشبع بشكل سريع

ويوضح الأطباء أنه إذا وجدت نفسك تتقيأ بعد تناول طعامك، وليس نتيجة رد فعل تحسسي أو تسمم غذائي، فقد يكون ذلك من أعراض سرطان المعدة، حيث يمكن ملاحظة أحد الأعراض الرئيسية للمرض به بعد تناول الطعام. الشعور بالشبع من أعراض سرطان المعدة

ويعد الشعور بالشبع بسرعة كبيرة أثناء تناول الطعام من الأعراض الرئيسية لسرطان المعدة. وهذا يعني أن المريض، بعد وقت قصير للغاية من بدء تناول وجبته يبدأ في الشعور بالشبع، على الرغم من أنه لم يتناول سوى القليل جدا من الطعام.

ويشرح الأطباء أنه مع الشعور بالشبع بسرعة كبيرة أثناء تناول الطعام، قد يواجه المريض فقدانا للشهية لفترات طويلة.