/666216/كلية-اعلام-الجامعة-العربية-المفتوحة-بمصر-تفوز-بالمركز-الثاني-بملتقي-شباب-الاعلام-العربي

فاز مشروع " محميات طبيعية" لطلاب قسم الإعلام الالكتروني بكلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بالمركز الثاني في مسابقة الصحافة بملتقى شباب الإعلام العربي في دورته الثانية، والذي نظمته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية، وذلك في الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري .

دوت الخليج وقد أكدت الدكتورة نيرمين خضر عميدة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة على أهمية الملتقى الذي يشهد مشاركة واسعة من كليات الإعلام المختلفة بالجامعات المصرية والعربية الحكومية والخاصة، معربة عن فخرها بطلبة كلية الاعلام وتقديرها لفريق عمل مشروع محميات طبيعية تحت اشراف د.عثمان فكري. كلية اعلام الجامعة العربية المفتوحة بمصر تفوز بالمركز الثاني بملتقي شباب الاعلام العربي كما وجهت خضر الشكر للأستاذ الدكتور عبد الحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة بجمهورية مصر العربية لدعمه المستمر لطلاب الجامعة وحرصه على توفير كافة الامكانات والخبرات لإعداد طلاب الجامعة وفق أحدث الأساليب التعليمية ، وبما يلائم احتياجات سوق العمل.

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