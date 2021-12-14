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صور ...حقوق البرلمان تناقش العمل المشترك مع الأعلي لتنظيم الإعلام للرد علي الإدعاءات والتقارير الكاذبة

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عقدت لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا لبحث أوجه التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الانسان في مصر بصورة غير  حقيقية بحضور وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى صالح الصالحى.

دوت الخليج

وأكد الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  المجلس يقوم بدور هام في التوعيه والارتقاء بالذوق العام للاعلام، وهي استراتيجية يتبعها المجلس الأعلي، مشيرا إلي أن الاعلام والمجتمع ككل من كتاب وأدباء يشاركون في الذوق العام في محاولة عن طريق مايكتب من نصوص يتم إخراجها مسلسلات أو افلام .

وأكد أننا مسؤولين علي من يتم بثه وليس قبلها فيما يخص كافة وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية وإذا وحدنا اي مخالفه نتدخل فورا .

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ومن جانبه وجه النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنه حقوق الإنسان الشكر علي الدور العام الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متسائلا حول التدريب والتثقيف ورفع الوعي وهي أحد الأدوار المهمه للمجلس الاعلي للاعلام مشيرا إلي أن دور نشر ثقافة حقوق الإنسان بكافة أشكاله هو دور اصيل للمجلس .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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