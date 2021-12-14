«الانتصار للمواطن فى معركة وزير المالية»..ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم؟

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أخبار البرلمان
666217
/666217/الانتصار-للمواطن-فى-معركة-وزير-الماليةماذا-حدث-فى-مجلس-النواب-اليوم
09:36 م - الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
بإنطلاقة أعمال الجلسة أقر الأعضاء بشكل نهائى تعديلات قانون هيئة جودة التعليم والإعتماد، وأيضا هيئة جودة التعليم الفنى والذى تمت مناقشاته على مدار الأيام الماضية، حيث شهدت هذه المناقشات إنتقادات حده لوزير التربية والتعليم د. طارق شوقى لعدم حضوره لمجلس النواب.
دوت الخليج
تعديلات القيمة المضافة
- شهدت الجلسة جدلا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، حيث أعلن عدد كبير تأييد التعديلات، مؤكدين أنها تحفز الصناعة، فيما رفض آخرون المشروع المقترح، معللين ذلك بأنها ستفرض مزيدا من الأعباء على المواطن، حيث رغم الجدل والنقاش تمت الموافقة نهائيا.
- التعديلات استهدفت تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية، مثل إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة، والأدوية والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، ومنتجات المناطق الاقتصادية والحرة، وخدمات الصرف الصحي ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، فضلا عن مدخلات إنتاج صناعة الورق والأقراص الخام المعدة لسك العملات، والطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، والمنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات والخضروات والفواكه المنتجة محلياً.
- ونصت التعديلات على منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية بعدم تحميل السلع أو الخدمات بالضريبة على القيمة المضافة.
- كما نصت على شمول الإعفاءات للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة، لمعالجة القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج.
- وأضافت التعديلات فقرة جديدة تقضى بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لذا لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة فى المنفذ الجمركى مرة أخرى كما استحدثت حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.
تعقيب وزير المالية
- وأمام هذا الجدل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع القانون ليس إضافة أعباء على المواطنين، ولكن هذه التعديلات لتحفيز الاقتصاد الوطنى، وتخفيف الأعباء على الصناعات، منها صناعة المنظفات على سبيل المثال الغرض تشجيع هذه الصناعة وفى نفس الوقت عدم إثقال كاهل المواطنين، مؤكدا أنه فيما يخص إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس تأتى نظراً للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وسعيا لتعزيز الموقف التنافسي للقناة، ولم يتم منح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس امتيازات ولكن تم منحها نفس الميزة التي تتمتع بها الهيئات الاقتصادية العامة والخاصة لتنميتها وإقامة صناعات وتشغيل عمالة، مؤكدا:" عاوز أخفف عن الصناعات المصرية لكى تستطيع أن تنافس وتصدر فى حال وجود فائض".
تعديلات ضريبة الدمغة ورسوم التنمية
- قرر المجلس تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
- جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف ناصر، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، قائلا: نطالب بتأجيل الموافقة من حيث المبدأ لمزيد من الدراسة، خصوصا في ظل رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون.
- وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، ترحيب كبير بما عرض النائب عاطف ناصر، وتم التصفيق على قرار تأجيل الموافقة من حيث المبدأ. وشن عدد كبير من النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين.
رفض الأعضاء
- وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.
الديسكو بمناقشات النواب
- وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مداعبا أعضاء المجلس: العيب عليكم لأنكم ما بتروحوش الديسكو ولا بيتزحلقوا على الجليد وذلك بعد تعقيب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تعديلات الضريبة على المسارح وأكد وزير المالية، أنه مصر لم يكن بها عروض للجليد والآن أصبح هناك عروض فتم فرض فرض ضريبة على عروض التزحلق على الجليد وحفلات الديسكو.
حذف برلمان 2015 السيئ للسمعة
- حذف المجلس جملة "المجلس الماضي كان سيء السمعة، لأنه كان موسوم من المواطنين بأنه مجلس جباية من خلال الضرائب والرسوم" حيث وهاجم أحمد الشرقاي، الحكومة بسبب فرض ضرائب ورسوم جديدة، محذرا من أن يتحول المجلس إلى مجلس جباية، قائلا: المجلس الماضي كان سيء السمعة بسبب الضرائب والرسوم من جانبه اعترض المستشار حنفي جبالي، على كلمة النائب وتم حذفها من المضبطة. فيما رد النائب، قائلا: لا اعترض على حذفها من المضبطة، ولكن مشروع القانون الحالي يحمل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف التي يعانون منها أشد المعاناة.
- وتدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مدافعا عن المجلس، مؤكدا أن مجلس النواب لم يكن مجلسا للجباية، قائلا: كثير من الجهود التي قام بها النواب في تخفيض الضرائب والرسوم وخلال الجلسة اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على جملة لأحد النواب الموجهة لوزير المالية: "اتق الله في الناس"، مطالبا بحذفها من المضبطة.
- وقال الوزير: الحكومة تتق الله في الناس. من جانبه رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: كلمة لا بأس بها، ووردت كثيرا في العديد من المواضع. ومازح رئيس المجلس النائبة مها عبد الناصر، والتي جاء دورها في الحصول على الكلمة، قائلا: اتق الله وأبدأي في الكلمة معالي النائبة.
إتفاقية دولية
- الجلسة تضمنت الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 ، حيث تعد المعاهده، اتفاقية دولية متعددة الأطراف لتأسيس وكالة الأدوية الأفريقية، و تهدف إلى تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية وذلك من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية، فيما قرر المجلس رفع الأعمال حتى 26 ديسمبر من العام الجارى.
اللجان النوعية
لجنة الدفاع والأمن القومى
- الإجتماع شهد مشاركة د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، وتدريب 200 الف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، أيضا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاعلى نموا بمعدل نمو ١٦٪ مع الانتهاء من تطوير2855 مكتب بريد ومستهدف الوصول إلى 3130 مكتب بريد مطور بنهاية 2021، ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت فى مصر من٦.٥ ميجابت/ ثانية في يناير ٢٠١٩ الى 45.8 ميجابت/ث في اكتوبر.
لجنة التضامن الإجتماعى
- شهدت اللجنة مشاركة د. محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، مؤكدا إن الدولة المصرية افتتحت عدد غير مسبوق من المساجد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا"السنة الماضية شهدت افتتاح ما يقرب من ١٨٠٠ مسجد بخلاف ما تبنيه هيئة المجتمعات العمرانية، ولا أعلم أن هناك دولة قامت ببناء ١٦٠٠ جامع فى سنة بخلاف إحلال وتجديد ٢٠٠ آخرين". وتابع الوزير: "ما حدث من عمارة بيوت الله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوق فنحن أمام دولة تبني بصدق في كافة مجالات الإسكان والنقل وغيرها".
- وأكد أن الوزارة تتبع وزارة الصحة في الرأي الديني المتعلق بالمسائل الطبية مؤكدا أنه عندما سئل عن فتح المساجد بعد غلقها بسبب أزمة كورونا أجاب بأن القرار عند وزارة الصحة ونفس الأمر كان متعلق بفتح دورات المياه وصلاة الجنائز وغيرها. وتطرق جمعه في حديثه عن تحسين أجور الأئمة قائلا : من أفضل الفئات التي تم الاهتمام بها فى الفترة الراهنة هم الأئمة فقد ارتفعت رواتبهم بشكل جيد جدا أوضح أن الأئمة أصحاب فكر ولا يصح أن يعلمون في وظائف اخري بجانب وظيفتهم لأنهم يبثون الأفكار الصحيحة وهذه مسألة أمن قومي.
لجنة الشباب والرياضة
- كشف الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل زيارة الإعلامى أحمد شوبير، لمقر مجلس النواب ، وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب إنه ناقش مع الكابتن أحمد شوبير خلال اللقاء بعض النقاط الخاصة برعاية اللاعبين القدامى وأسرهم، حيث حرص الإعلامى على ضرورة وجود قناة شرعية تساعدهم في مواجهة أعباء الحياة، ونقل شوبير إلى رئيس لجنة الشباب مدى المعاناة الكبيرة التى تواجه اللاعبين القدامي بعد الاعتزال، وهو ما يتطلب البحث عن موارد لتوفير حياة كريمة لهم، حيث طالب الكابتن شوبير بالبحث عن آلية لتوفير الموارد اللازمة لرعاية قدامى الرياضيين وأكد الدكتور محمود حسين، أن اللجنة حريصة على توفير الحياة الكريمة للاعبين القدامي باعتبارهم لهم دور كبير في الرياضة المصرية، لافتًا إلى أن اللجنة ستسعي لتبني المطالب التي عرضها الإعلامي احمد شوبير.
مجلس الشيوخ
لجنة القوى العاملة
- حسمت اللجنة مسألة توقيع جزاء الفصل علي العامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، وممثلي اتحاد العمل وآخرين وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
- وتوافقت اللجنة مع الحكومة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك"، وذلك بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.
وزير القوى العاملة
- وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لتحقيق الصالح العام، ودون أن يظلم أحد أو ينحاز لطرف ضد الآخر. وأضاف وزير القوى العاملة:" أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق العدالة الكاملة بين طرفى علاقة العمل (صاحب العمل والعامل).
- وأشار إلى أنه بخصوص مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل فى حالة ارتكاب مخالفات ستكون سلطة المحكمة العمالية فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل ووجه وزير القوى العاملة الشكر للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، رئيسا وأعضاء على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون والاستماع لكل وجهات النظر، حرصا على الخروج بقانون متوازن، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى مناقشة وإصدار قانون العمل الجديد.
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