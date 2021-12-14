«الانتصار للمواطن فى معركة وزير المالية»..ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم؟

حذف المجلس جملة "المجلس الماضي كان سيء السمعة، لأنه كان موسوم من المواطنين بأنه مجلس جباية من خلال الضرائب والرسوم" حيث وهاجم أحمد الشرقاي، الحكومة بسبب فرض ضرائب ورسوم جديدة، محذرا من أن يتحول المجلس إلى مجلس جباية، قائلا: المجلس الماضي كان سيء السمعة بسبب الضرائب والرسوم من جانبه اعترض المستشار حنفي جبالي، على كلمة النائب وتم حذفها من المضبطة. فيما رد النائب، قائلا: لا اعترض على حذفها من المضبطة، ولكن مشروع القانون الحالي يحمل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف التي يعانون منها أشد المعاناة .