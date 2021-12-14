/666218/سموحة-يطلب-50-مليون-للإستغناء-عن-حسين-فيصل

كشف مسئولوا نادي سموحة، عن أنهم سيستغنوا عن حسين فيصل إذا جاء مبلغ كبير له بنهاية الموسم، بعد تألقه مع منتخب مصر بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال وليد عرفات رئيس نادي سموحة: "تلقينا عروض كثيرة مؤخراً لشراء حسين فيصل بأرقام تتخطي الـ25 و 30 مليون جنيه، ولكن لن نفرط في اللاعب بسهولة ولسنا متعجلين لبيعه وسعره لن يقل عن 50 مليون جنيه".

مفاجأة في جواب استغناء الزمالك عن حسين فيصل «صور»

جائت الاتهامات بين مسئولوا الزمالك حول الاستغناء عن حسين فيصل بنهاية الموسم الماضي، وانتقاله لسموحة.

ليتألق للاعب مع الفريق السكندري، وينضم لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب ويزداد تألق، ليلفت الانظار إليه، وتبدأ الاتهامات حول استغناء الزمالك عن اللاعب بشكل مجاني.

وجاء نص الخطاب المرسل لحسين فيصل من الزمالك كالتالي:

نخطرك بانهاء التعاقد مع النادي وعدم قيدك بقوائم فرق كرة القدم بنادي الزمالك، عن موسم 2021 ، 2022، ونشكرك ما قدمته خلال فترة تعاقدك مع نادي الزمالك متمنيين لك التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتك الرياضية في مجال كرة القدم.

مرتضى منصور يعلن تشكيل قطاع الناشئين بنادي الزمالك.. تفاصيل

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل قطاع الناشئين بشكل رسمي، وذلك بعد إعتمادها من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك

وفيما يلي تشكيل قطاع الناشئين كالتالي:

محمد حلمي "رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك"

أحمد عبد الحليم "رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم بالزمالك"

جمال عبد الحميد "رئيس لجنة الاستثمارات لقطاعات كرة القدم"

أيمن طاهر "المدير الفني لمدربي حراس المرمى بقاعات كرة القدم"

حسين عبد اللطيف "مدير قطاع الناشئين"

تامر عبد الحميد "نائب مدير قطاع الناشئين"

مجدي شلبي "مدير المدرسة الأساسية لكرة القدم "البراعم"

حمادة رأفت "مدير أكاديمية كرة القدم"

مرتضى منصور يهاجم هاني زادة

وقال مرتضى: "أنا بحذر الأخ هاني زادة للمرة الأخيرة، ابعد عن جروبات الأعضاء، اللي انت بتعمله بيوصلني أول بأول، ماتخلينيش أقول أنا شيلتك من القايمة ليه".

وأكمل: " مش حابب أجرحك بس في النهاية لو زودت هتكلم، فوت الدورة دي يا أخي انت ونجلك العزيز يمكن الظروف تتغير الدورة الجاية".