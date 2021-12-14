نشرة دوت الخليج| رسائل السيسى للطلاب وتطور فى حادث الشيخ زايد وتحذير للموظفين

جدة - نرمين السيد - يقدم "دوت الخليج"، نشرة بأهم الأحداث على المستوى المحلى والدولى، اليوم الثلاثاء، ضمن خطته لتقديم باقة مميزة من الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الإعلامية.





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