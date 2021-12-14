لجنة كورونا تكشف عن أعراض الإصابة بـ «أوميكرون» ونسبة الوفاة به (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الموجة الخامسة ستكون بسيطة بدول العالم، وضعيفة كذلك بسبب زيادة معدلات تطعيم الشعوب باللقاحات المختلفة بكل الدول، مردفا: "نقوم بتحديث البروتوكول العلاجى بشكل مستمر بناء على معطيات طبية".





وأضاف النادى فى تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على أن مصر وصلت لذروة الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا، وبدأت بالوقت الحالى فى مرحلة انكسار الموجة. وتابع: "الموجة الرابعة لفيروس كورونا بمصر، كانت أخف من الموجة الثالثة، ولو حدثت موجة خامسة ستكون أخف من الموجة الرابعة أيضا فى الفترة المقبلة، لذا من الضرورى الحصول على لقاحات كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعى مع ارتداء الكمامات".

وأوضح أن جميع التقارير العلمية تشير إلى أن المتحور الجديد "أوميكرون" يصيب الأشخاص بأعراض بسيطة، فيما تقل نسبة الوفيات بين الحالات المصابة به عن 1% .

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