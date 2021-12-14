عماد جابر.. مسيحى يبدع فى مدح الرسول الكريم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "يا جاى من الحرم اقرأ لى معاك الفاتحة، ولأجل النبى تقبل صلاتى على النبى على النبى"، تواشيح وأنشودات إسلامية لا يكاد يخلو منزل منها خصوصا بالصعيد وفى غالبية أيام العام.





ولكن أن تجد مسيحيا ينشدها ولا يستمع أهالى القرية المسلمون إلا له، فأنت الآن على موعد مع "عماد جابر" الشهير بأبو رزق الله، أشهر مداحين النبى بقرى شمال المنيا عامة، وفى مسقط رأسه على وجه الخصوص قرية صندفا التابعة لمركز بنى مزار.

بدأت حكاية أبو رزق الله منذ أكثر من 30 عاما، عندما كان يعمل سائقا على سيارة نقل ثقيل، وبعدها كان يخرج فى فقرات الغناء الشعبى مع إحدى الفرق البسيطة من الشباب، ولكن لاحظ أن أكثر ما يشد المواطنون هى التواشيح الدينية والموال الشعبى القائم على الوطنية والحب والتآخى، ومن هنا زادت موهبته، وزاد حب أهالى القرية له خصوصا المسلمين، إذ يمثلون أكثر من 95 % من سكان قريته.

يقول مداح النبى، إنه لا يكاد يمر يومين إلا ويجلس فى أحد منازل أحبابه من المسلمين فى أمسيات حب وفكاهة، يتغنون بالأناشيد الدينية فى حب ومدح الرسول الكريم، ويعقبها المواويل الشعبية، مؤكدا أن كل ذلك ليس من أجل المال ولكنهم أصدقاء منذ الشباب والصغر، وبينهم عشرة سنين طويلة.

وأضاف عماد لـ"دوت الخليج": "أعشق زيارة أولياء الله الصالحين ومقاماتهم فى القرى المختلفة، إذ يحرص على مصاحبة أخوته المسلمون فى كل زياراتهم لتلك الأماكن خصوصا مزارات "السبع بنات " وسيدى على الجمام ومقابر الصحابة والتابعين بالبهنسا، والتى تبعد عنهم كيلو مترات قليلة".

"الحاج جمعة حمبولى والحاج رجب أبو محمود دول إخوتى وسندى فى القرية وحلمهم إنى اتشهر وأكون فنان كبير"، هكذا يؤكد مداح النبى المسيحى فى حديثه لـ"دوت الخليج"، إذ يحرص الأول على نشر جميع مقاطع الفيديو الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب من أجل مساعدته فى الشهرة، خصوصا أنه متوسط الحال وليس له دخل ثابت، بينما يحرص الثانى على فتح أبواب منزله له لاستضافته وأحبابه فى أمسيات الحب والغناء فى الأيام العادية وفى الأعياد.

اختتم عاشق الرسول وحبيب المسلمين حديثه لـ "دوت الخليج" قائلا: "حلمى إنى أكون مشهور وميسور الحال، لأن عمل الفرق الفنية والمداحين فى الصعيد لم يصبح كسابق عهده، ولكن أصحاب المهرجانات الآن استحوذوا على كل شىء، ولكن يكفينى حب أهلى وإخوتى المسلمين فى كل أنحاء المنيا".