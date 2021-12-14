رئيس مصلحة الجمارك يتفقد الدورات التدريبية بالمعهد القومى للتدريب الجمركى

جدة - نرمين السيد - تفقد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، مساء اليوم، ختام الدورات التدريبية المقامة للعاملين الدائمين والمنتدبين من حملة المؤهلات العليا بمصلحة الجمارك وذلك بالمعهد القومى للتدريب الجمركى بالقاهرة بالدور العاشر بالبرج رقم 3 من أبراج وزارة المالية.





والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع المتدربين وتقدم لهم بالشكر لحرصهم على المشاركة الإيجابية فى هذه الدورات لتنمية معرفتهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم عن طريق البرامج التدريبية المستمرة التى تصقل هذه المهارات وتنمى القدرات للمساهمة فى عملية التطوير والتحديث ورفع كفاءة الإدارة الجمركية وتحقيق زيادة مستدامة فى الإيرادات الجمركية، مؤكدًا على اهتمام وزير المالية بتطوير العنصر البشرى وحرصه على بناء قدرات القيادة لديهم والتى تعتبر أغلى وأثمن الموارد التى تملكها مصلحة الجمارك وخاصة فى ظل مشروعات التطوير والتحول الرقمى التى يتم تنفيذها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن هذه الدورات تأتى فى إطار الخطة التدريبية السنوية للمعهد القومى للتدريب الجمركى للعام 2021/ 2022، برنامج التدريب الأساسى ( القسم المتقدم ) للمؤهلات العليا وشارك فيه عدد من العاملين بمختلف المواقع الجمركية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بهدف تحسين القدرات وتطوير الأداء وتأهيل وتدريب كوادر رجال الجمارك على مهارات العمل الجمركى وصقل خبراتهم وإثراء رصيدهم المعرفى وتخريج موظفين قادرين على تنفيذ منظومة العمل الجمركية الحديثة.

وأضاف أن برنامج التدريبى الأساسى للقسم المتقدم للحاصلين على المؤهلات العليا من العاملين الدائمين أو المنتدبين بمصلحة الجمارك، تم تنفيذه من خلال المدربين المعتمدين بالمعهد على ثلاث مجموعات تضم كل منها 23 متدرب على مدار ثلاثة أشهر إعتبارا من 28 أغسطس 2021 وحتى 13 ديسمبر الجارى، وتم دراسة المواد العلمية التى تحتوى على تفاصيل وإجراءات العمل بمصلحة الجمارك والتنظيم الإدارى لمصلحة الجمارك وميثاق الشرف الجمركى وآليات مكافحة الأموال والتجارة غيرالمشروعة ومهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين واللوجستيات والنقل الدولى والنظام المنسق للتعريفة الجمركية والإجراءات الجمركية والاستيرادية والمخاطر والمراجعة اللاحقة، وذلك تمهيدًا للدخول للبرامج التخصصية (النصف توقيع - التوقيع الكامل ) .