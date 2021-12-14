وزير الخارجية الكويتى: مصر ساهمت فى بناء الجانب التربوى والثقافى ببلادى



قال وزير الخارجية الكويتى أحمد ناصر المحمد الصباح، إن العلاقة بين مصر والكويت تعود إلى القرن التاسع عشر، بينما تخللها الكثير من الروابط فى انعكاس صريح لما تتمتع به العلاقة من قوة وثبات.

وأعرب، فى كلمة مسجلة للاحتفال بذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكويت اليوم الثلاثاء، عن تهنئته لمصر بهذه المناسبة، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبته مصر فى دعم الكويت، خاصة فى مجال التعليم طيلة سنوات طويلة، حيث ساهمت فى تطوير الجانب الثقافى والتربوى والحضارى فى بلاده، وهو ما ساهم فى حالة من الانسجام والانصهار بين الشعبين.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين امتدت إلى اختلاط الدم، فى ظل مشاركة الكويت فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، والدور المصرى القيادى فى حرب تحرير الكويت، وهو ما ساهم فى تعزيز العلاقة بين البلدين.

وتناول الوزير الكويتى العلاقة القوية فى ضوء التعاون السياسى والاقتصادى، مما ساهم فى تعزيز الاستقرار سواء بين البلدين أو غلى المستوى الاقليمي، معربا عن تحية بلاده قيادة وشعبا للشعب المصرى بهذه المناسبة.