”الصحة”: لا يوجد أى حالة وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال فى مصر...

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه يمكن أن يصاب الأطفال من مختلف الأعمار بفيروس كورونا، ولكن الأعراض أقل حدة من البالغين، وقد لا يظهر عليهم أى عرض، مضيفًا أن هناك حالات وفاة بين الأطفال فى العالم ولكن يكون مصاحبها أمراض مزمنة، مؤكدا أنه لا يوجد وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال فى مصر حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "تامر أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه عند إصابة طفل بفيروس كورونا يعزل منزليا، وإذا زادت الأعراض والسخونة يجب عليه الذهاب لمستشفى العزل المجاورة حتى يتم علاجه طبيا، لافتا إلى أن تكرار إجراء الأشعة والفحوصات للأطفال ليست محببة لهم ويجب عملها بعد استشارة الطبيب.

وتابع أن العالم يتجه لتقليل العزل بالمستشفيات والاتجاه للعلاج المنزلى إلا فى حالات الضرورة القصوى، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بها أماكن مخصصة للعزل، وفى كل محافظة مستشفيات مخصصة بالكامل للعزل، مؤكدا أن هناك 82% من الأسرة لمستشفيات العزل فارغة والشاغر فيها 18% منها فقط.