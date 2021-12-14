استعدادا للمواجهة المرتقبة غدا .. منتخب مصر ينهي التحضيرات الأخيرة قبل مباراة تونس فى كأس العرب

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اجتماعه اليومي مع اللاعبين متضمنا محاضرته الفنية قبل تناولهم لوجبة العشاء، وشرح نقاط القوة والضعف في المنتخب التونسي قبل المباراة التي تجمع المنتخبين في الخامسة مساء غدًا الأربعاء في دور الـ8 لبطولة كأس العرب.

اختتم المنتخب الوطنى بقيادة الرتغالي كارلوس كيروش، استعداداته للقاء تونس غدا في الدور قبل النهائي لكأس العرب بآداء مرانًا مسائيًا شهد مشاركة جميع اللاعبين باستثناء أيمن أشرف الذي واصل برنامجه العلاجي.

وجاءت نتائج pcr التي أجراها منتخب مصر صباح اليوم جميعها سلبية قبل مواجهة تونس غدًا.

وشهد الاجتماع التنسيقى لمباراة مصر وتونس الذى أقيم منذ قليل، التأكيد على سقوط الانذارات السابقة منذ بداية البطولة بانتهاء دور الـ8، فيما تم تفعيل الايقاف فى الدور قبل النهائى لمن حصلوا على كارت أحمر خلال دور الثمانية.

وأوضح مسؤولو المنتخب أن لوائح البطولة تنص على سقوط الإنذارات التي حصل عليها اللاعبون حتى الدور ربع النهائي، مما يعني أن المنتخب يخوض مواجهة تونس ورصيده صفر من الإنذارات.

جدير بالذكر أن اللاعبين الحاصلين على إنذارات في المنتخب هم:- محمد شريف في مباراة لبنان - مصطفى فتحي في مباراة السودان - عمرو السولية وحمدي فتحي في مباراة الجزائر.