/666214/بمشاركة-عمر-مرموش-بايرن-ميونخ-يدك-شباك-شتوتجارت-بخماسية
انتهت أحداث مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ الألماني، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، للصالح الفريق البافاري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الألماني الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
يشارك الدولي المصري عمر مرموش، في صفوف شتوتجارت الألماني، بشكل قوي ورسمي، والذي ظهر اليوم في أكثر من مشهد، والأبرز جاء أمام سولى مدافع بايرن ميونخ، والذي مر مروش منه بكل مهارة.
افتتح سيرجي جنابري، سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 53 عن طريق جنابري.
وجاء البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء، وأكد بالرابع في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، واختتم جنابري بالهدف الثالث له في المباراة، في الدقيقة الـ 74، والخامس في اللقاء.
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