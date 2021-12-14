/666146/مفاجأة-اسناد-وزارة-الشباب أعمال-تطوير ملعب غير-موجود-ورئيس-رياضة-البرلمان-فضيحة-تستوجب-التحقيق

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، حالة من الغضب تجاه وزارة الشباب ، بسبب اسناد الوزارة لاحدي الشركات ملعب مركز شباب للتطوير باحدي قري محافطة المنوفية ، دون وجود لذلك الملعب علي أرض الواقع .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة طلب احاطة المقدم من النائب احمد حجازي لاسناد أرض ملعب بقرية بتبس مركز تلا محافظة المنوفية الى احد الشركات لرفع كفاءة وتطوير الملعب دون وجود له على أرض الواقع،.

ووجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب انتقادات واسعة لمسئولي الوزارة متسائلًا عن المتسبب عن ذلك الإسناد الوهمي ؟! لافتا الي انه أثناء انعقاد اللجنة ورد اليه مكاتبة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية موجهًا الى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية وغير ممهوراً بتوقيع عن عدم وجود أرض لإنشاء ملعب بمركز شباب بتبس .

وأشار رئيس لجنة الشباب الي ان ذلك البيان مخالفًا لنموذج الاسناد الذي قدمته الجهة الإدارية المركزية في بداية مناقشة طلب الإحاطة ، موجها حديثه لمسئولي وزارك الشباب قائلا " دي فضيحة في وزارة الشباب والرياضة" هناك تهمة تدليس وفساد.

واكد رئيس لجنة الشباب ،أن تلك الواقعة تؤكد اننا امام جريمة منظمه مثبته بالأدلة انتهت الي اسناد الملعب الغير موجود الي شركه مقاولات ، متسائلا من المسئول الذي قام باسناد ملعب مركز الشباب الغير موجود للمقاول وتواطئ معه؟ .علما بان عمليه الاسناد هي عمليه معقده تحتاج الي معاينات ولجان هندسيه وقرارات تبدا من الادارات الفرعيه وتنتهي بالاداره المركزيه للمنشآت.

وفي نهاية الاجتماع اوصي رئيس لجنة الشباب التحقيق في تلك الواقعة ومعرفة المسئول المتسبب في ذلك، مع افاده اللجنة بنتيجة التحقيق خلال فترة وجيزة.