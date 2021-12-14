/666219/هيئة-الأرصاد-الجوية-تؤكد-أن-قياسات-الغاز-السام-لم-تتجاوز-النسب-المسموح-بها-في-أجواء-مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مدى انتشار الغاز السام في أجواء مصر، حيث أكدت الهيئة أن قياسات الغاز لم تتجاوز النسب المسموح بها.

دوت الخليج

نسبة الغازات السامة في مصر

ووصلت أكبر نسبة مسجلة من قياسات الغاز السام في مصر إلى 50 جزء من البليون.

وقالت الهيئة أن منظمة الصحة العالمية تضع توصيات عالمية للحد من التعرض للغازات السامة، حيث تحدد بقيمة أقل من 20 جزء في البليون للعرض المزمن في المتوسط الزمني، وقيمة أقل من 100 جزء في البليون لمدة ساعة للتعرض الحاد، وذلك باستخدام غاز أكسيد النيتروجين كمؤشر للملوثات الناتجة عن احتراق الوقود.

الانبعاثات المرورية مصدر أساسي للتلوث في مصر

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة تحذيرات عديدة بشأن انتشار غاز ثاني أكسيد النيتروجين في الجو، ويرجع ذلك نتيجة للانبعاثات المرورية الصادرة عن محطات توليد الكهرباء وغيرها من المصادر الصناعية الملوثه الأخرى، حيث لفتت الهيئة إلى أن الانبعاثات الصادرة من محطات الكهرباء والمناطق الصناعية تكون في معظم الأحوال مرتفعة عن محطات الرصد، ويساعد ارتفاعها على سرعة انتشار الملوثات في الهواء، لذلك تعتبر الانبعاثات المرورية هي المصدر الأساسي.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أكسيد النيتروجين وهو أحد من أكاسيد غاز النيتروجين العديدة، يعتبر من أهم الملوثات الهوائية وأكثرها شيوعًا، كما أنه يسبب التسمم عند استنشاقه.