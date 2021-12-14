جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة لنجاح الحملة بنطاق الدقهلية والتى تستهدف تطعيم مليون طفل مصرى وغير مصرى للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
وشدد على أهمية تكثيف جهود التوعية اللازمة بين المواطنين لتطعيم أبنائنا من خلال مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وضرورة المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بنطاق المحافظة.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من عمر يوم واحد حتى عمر 5 سنوات وأن التطعيم يتم من خلال فرق مدربة منتشرة فى جميع قرى ومدن المحافظة تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة وفرق متحركة بالريف والحضر من خلال 3435 فرقة من فرق التطعيم.
وأشار إلى أن الحملة تنفذ بإشراف 18 إدارة صحية و220 مشرفا من هذه الإدارات و64 مشرفا من مديرية الصحة، فضلا عن 866 مشرفا لصيقا لفرق التطعيم بمراكز ومدن وأحياء المحافظة فضلا عن 430 منفذ خدمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالدقهلية الأحد المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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