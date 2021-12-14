إزالة تعديات الباعة الجائلين فى ميدان الجيزة (فيديو وصور)

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جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن رفع عربات مأكولات وإزالة تعديات وإشغالات للمحال "تندات، بروز"، وفروشات للباعة الجائلين بمحيط الميدان، كما أغلقت المحافظة من خلال حى شمال الجيزة أحد المطاعم الشهيرة بشارع الوحدة، ورفع 82 حالة إشغال بمناطق المنيرة الغربية والبراجيل، و37 حالة أخرى بنطاق منطقة إمبابة.
وضبطت الحملة بنطاق حى الوراق 166 حالة إشغال عبارة عن 130 كرسيا، و32 شيشة، وترولى، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحى.
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