تعليمات هامة للمسافرين من مصر إلى سويسرا بعد رفع حظر السفر

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران، أنه فى ضوء إعلان السلطات بدولة سويسرا مؤخرًا قرار رفع حظر السفر عن بعض الدول ومن بينها جمهورية مصر العربية وإنهاء الحجر الصحى للقادمين الذين تم تطعيمهم بالكامل يجب على المسافرين إجراء إختبار تحليل PCR قبل الدخول إلى دولة سويسرا بـ 72 ساعة ثم القيام بـ Antigen Rapid أو PCR ما بين اليوم الرابع والسابع بعد الوصول.





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