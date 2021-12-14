طالبة عن لقائها بالرئيس بجامعة كفر الشيخ: طمنا على مستقبلنا «فيديو»

وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، عبرت أسماء عن سعادتها بالمشاركة فى الإفطار مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم.
وأشارت إلى أنها فى البداية شعرت بالرهبة والقلق، إلا أنه مع الحديث تحول اللقاء ليكون بمثابة أب جالس مع أولاده، لتذهب الرهبة والتوتر.
وأضافت طالبة كلية الزراعية: "الرئيس اتكلم معانا فى كل اللى عايزين نقوله، ورد على كل الأسئلة اللى فكرنا فيها، وطمنا على مستقبلنا وشجعنا".
وتابعت: "الرئيس قالنا مينفعش الشباب يخاف، واتكلم معانا عن ضرورة خدمة التعليم لسوق العمل الذى يعتمد على الشباب"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أكد على حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات المصرية بالتوازى مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية.
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