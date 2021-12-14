طالب حقوق كفر الشيخ بعد نصيحة السيسى له: هطور نفسى وهاخد كورسات «فيديو»

وفى مداخلة هاتفيا مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، قال إن زيارة الرئيس لهم اليوم كانت بمثابة الحلم.
وأوضح الطالب حسين وائل أنه كان خائفا فى البداية من أن يوجه سؤالا إلى الرئيس أو أن يتحدث معه، لكن طريقة الرئيس الودية فى الحديث معه ومع باقى الطلاب، شجعته على سؤاله عن دور الشباب فى المشروعات الضخمة التى تنشئها الدولة.
وأشار إلى أن نصيحة الرئيس له اليوم، زادت من تحفيزه للبحث أولا على أن يطور من نفسه بورش وكورسات تدريبية، بدلا من أن يكون تفكيره مقتصرا على مجرد التخرج من كليته.
وشدد حسين وائل على أن جامعة كفر الشيخ تمتلك حاليا كل المقومات، التى تمكنها من تخريج طلبة مؤهلين لكل مجالات سوق العمل، بعدما شملها تطوير الدولة لمنظومة التعليم العالى.
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