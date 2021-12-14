”معلومات الوزراء”: مصر تقفز 19 مركزًا فى مؤشر المعرفة العالمى لعام 2021

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف حول مؤشر المعرفة العالمى لعام 2021، أوضح أن مصر قفزت 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2021، لتأتى بذلك فى المرتبة 53 من بين 154 دولة على مستوى العالم.
وجاء التقدم تكريسًا للجهود المبذولة من الدولة فى جميع القطاعات من التعليم إلى التطوير والبحث والابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى النواحي البيئية والصحية، وقد حققت مصر تقدمًا في كل القطاعات الرئيسية للمؤشر.
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