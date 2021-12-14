غادة والى: إعلان شرم الشيخ سيصدر يوم الجمعة ويحمل 8 قرارات دولية

قالت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شهد مشاركة من 152 دولة، وتابعت: "الحاضرين فيه بشكل شخصى قرابة ألف شخص وآخرون شاركوا افتراضياً"، مشيرة إلى أن توصيات المؤتمر ستصدر يوم الجمعة المقبلة تحت أسم "إعلان شرم الشيخ".

وأضافت "غادة والى"، خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن الإعلان سيتضمن عدد من القرارات الدولية التي طرحت للنقاش، وهم 8 قرارات دولية تتناول موضوعات مختلفة، وتابعت:" وهى تخص استرداد الأصول المسروقة ومكافحة الفساد من خلال التعليم ودور الشباب في مكافحة الفساد، وأهمية التعاون الدولى والإقليمى في مكافحة الفساد، وغيرها من القرارات الهامة التي تطرحها الدول".

وأكدت "غادة والى"، أن مكافحة الفساد أمر يشغل كافة دول العالم، وتابعت: "اتفاقية مكافحة الفساد وقعت عليها 189 دولة ..فى إفريقيا كافة الدول منضمة لها بإستثناء دولة وحدة.. والتقارير تؤكد أن هناك 88.5 مليار دولار يتم تهريبها من إفريقيا سنويا وهو ما يعدل 4% من حجم الناتج المحلى للقارة "، مؤكدة أن الفساد يؤثر سلباً على المجتمعات ويصيب الشباب بالإحباط.