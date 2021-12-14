/666223/وزيرة-الثقافة-تفتتح-الدورة-28-من-مهرجان-المسرح-التجريبي-تحت-اسم- دورة-الدكتور-فوزي-فهمي

انطلقت الدورة 28 من مهرجان المسرح التجريبي، وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحت اسم «دورة الدكتور فوزي فهمي» وذلك على مسرح البالون بالعجوزة.

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وشهد المهرجان حضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

قالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقدم فعاليات وأنشطة تستهدف خروج المبدع عن الثابت المستقر، وتحث على الوصول لعرض مسرحي تتحقق فيه كل أساليب الجدة والابتكار.

وأضافت عبد الدايم أن الهدف من المهرجان هو أن تسري رياح التجريب واثقة في كل ربوع مصر، وعلى مدار العام للايمان أن التجريب ضرورة ملحة لتقديم أشكال مسرحية تساير التطور المتسارع في كل أشكال الحياة، وتابعت أن أهم ما تسعى لتحقيقه هذه الدورة أن تشارك غالبية مدن مصر في الفعاليات سواء بالفعل المسرحي التجريبي أو التلقي ففي هذه اللحظة التي تفتتح فيها الدورة الثامنة والعشرون من المهرجان يتم فيها تقديم تسعة عروض مسرحية في محافظات (المنيا - بور سعيد - الجيزة - بني سويف - دمياط - البحيرة - القليوبية) ضمن مشروع نادي المسرح التجريبي.

وزيرة الثقافة توجه التحية للراحل الدكتور فوزي فهمي

ووجهت عبد الدايم التحية لاسم الراحل الدكتور فوزي فهمي الذي تحمل اسمه هذه الدورة لما قدمه من مساهمات لإثراء الحياة المسرحية فنا وإدارة ، وما تركه من بصمات واضحة في كل مناحي الحياة الأكاديمية والفنية في مصر والوطن العربي.

وفي ختام كلمتها تقدمت وزيرة الثقافة بالشكر لرئيس المهرجان وفريق العمل على ما بذلوه من جهد لخروج هذه الدورة الى النور ولجميع قطاعات الوزارة، وجميع اللجان الفرعية للمهرجان، ولجنتي التحكيم والمشاهدة وقالت انهم عملوا جميعا بكل جد واجتهاد، من أجل تقديم دورة مميزة تليق بتاريخ المهرجان وتتناسب مع اسم مصر ومكانتها ولجميع إدارات المهرجان السابقة التي شيدت كيانا نفخر به جميعا وبات علامة بارزة على ساحة الإبداع المصري والعالمي.

كما رحبت الوزيرة بضيوف مصر من العرب والأجانب الذين حرصوا على المشاركة وتمنت دورة ناجحة وموفقة.

ووجه رئيس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة على ما قدمته من دعم حتى تخرج هذه الدورة الاستثنائية للنور كما أكد على أهمية التجريب بالنسبة لفنون المسرح موضحا ان هدف المهرجان تحويله إلى مؤسسة ثقافية تعمل على مدار العام لنشر فن المسرح في جميع أنحاء الوطن، وذلك بدعم من هيئة قصور الثقافة التى رحب رئيسها الفنان هشام عطوة بالفكرة ووجه التحية لفريق عمل المهرجان على ما يبذله من جهد.