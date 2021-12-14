/666222/تشافي-بعد-مباراة-برشلونة-وبوكا-جونيور-ماردونا-يستحق-تكريمه-فهو-محبوب-من-الجميع

علق الإسباني تشافي هيرنانيدز المدير الفني لفريق برشلونة على مباراة أسطورة كرة القدم تيجو ماردونا، والتي جمعت فريقه اليوم مع فريق بوكا جونيور الأرجنتيني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت أحداث مباراة برشلونة وبوكا جونيور، بنتيجة 4/2 لصالح الفريق الأرجنتيني، بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بهدف مقابل هدف.

تصريحات تشافي

وقال تشافي خلال تصريحات عقب اللقاء: " هذا اختبار مهم للعديد من اللاعبين، أنا راضي بالأداء، الأمور جيدة كتجربة والفريق قدم أداء جيدًا، هذا شيء رائع تكريم ماردونا، يستحق هذا، كان محبوب من قبل الجميع. شكرًا".

وعن برشلونة قال: " نحتاج الى الوقت والصبر لأنه مشروعنا طويل، لا أكترث للنتيجة، خرجنا بالعديد من الأيجابيات من هذه المُباراة".

تابع: " التركيز الاَن على الليجا يوم السبت والمُباراة ضد ألتشي، الآن نريد الثلاثة نقاط يوم السبت، مُباراة جداً مهمة بالنسبة لنا".

وعن المشاركة الأولى للمخضرم داني ألفيس: " اليوم جميعنا رأى ما يستطيع تقديمه سواء في الهجوم أو الدفاع، شدته في اللعب وتمريراته على العمق التي صنعت الفارق، ليس فقط هو بل ايضًا لاعبين مثل كوتينيو وريكي، هذا إختبار إيجابي".

تاريخ كأس ماردونا

تعود أول مباراة جمعت بين برشلونة وبوكا جونيورز ثنائي مباراة "كأس مارادونا" إلى أغسطس 1928، تواجه بعدها الفريقان 9 مرات، قبل أن يلتقيا اليوم، في المواجهة رقم 11 والتي تعد المرة الأولى التي يتواجهان خلالها في منطقة الشرق الأوسط.

وتفوّق كل فريق على الآخر في خمس مواجهات، ونجح لاعبو الفريق الكتالوني في زيارة شباك بوكا 23 مرة، بينما هز بطل الأرجنتين شباك برشلونة 15 مرة.

وفاز برشلونة خلال أول مواجهة بينهما والتي أقيمت أغسطس 1928 بهدفين مقابل هدف على ملعب بوكا جونيورز، وتكررت مواجهاتهما بعد ما يقرب من 35 عامًا في يوليو 1963، وشهدت انتصار بوكا بنفس النتيجة 2-1.

وانتصر بوكا مجددًا بعدها بخمسة أشهر خلال أول لقاء جمعهما على ملعب "كامب نو" التابع للنادي الإسباني 2-1، وواصل لاعبو الفريق الأزرق والأصفر سلسلة انتصاراتهم بفوز آخر في 1964 على ملعب ريفير بليت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهد عام 1984 النتيجة الأكبر بين الفريقين بعدما انتصر برشلونة 9-1، لكن بوكا استطاع الفوز مرة أخرى بعدها بتسع سنوات بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت في تينيريفي الإسبانية.

ويعد تاريخ 11 أغسطس 1999 مميزًا في سجل لقاءات الفريقين، إذ اكتُشفت خلاله موهبة خوان رومان ريكيلمي بعدما أذهل الجميع بلمساته الساحرة، وكانت سببًا في دفاعه عن ألوان برشلونة لاحقًا قبل العودة من جديد إلى بوكا.

وقاد ريكيلمي نائب رئيس بوكا الحالي فريقه للفوز على برشلونة 3-2، وكان الأخير آنذاك يضم بين صفوفه النجوم بيب غوارديولا، ريفالدو، لويس إنريكي، لويس فيغو و باتريك كلويفرت، لتفتح هذه المباراة أمامه باب الانتقال إلى ملعب "كامب نو" في 2002.

ولجأ الفريقان لضربات الجزاء مرة وحيدة، حينما انتهت المباراة التي أقيمت في أغسطس 2003 على "كامب نو" بالتعادل الإيجابي 1-1، وابتسمت ركلات الترجيح لأصحاب الأرض.

وحسم الفريق الكتالوني آخر مواجهتين لصالحه، بنتيجة 2-1 عام 2008، وبثلاثية نظيفة في كأس جوان غامبر الودية عام 2018.