جالاتا سراي يقترب من حسم ملف مصطفى محمد والجمهور يهاجم المدرب

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يقترب نادي جالاتا سراي التركي، من حسم مصير الدولي المصري مصطفى محمد في الإنتقالات الشتوية القادمة، بعد إقتراب نهاية عقد الإعارة الذي ينتهى في نهاية الموسم الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هاجمت جماهير جالاتا سراي التركي فاتح تريم المدير الفني للفريق، بعد تراجع مستوى مصطفى محمد في الفترة الأخيرة، وغياب سجله التهديفي.

وتغيب مشاركات مصطفى محمد بشكل أساسي، مع جالاتا سراي، في الفترة الأخيرة، والمشاركة بديلاً، وغياب سجل التهديف القوي الذي عرف به مع الفريق منذ انضمامه.

وقال أحد مشجعي جالاتا سراي في تغريدة: “لقد قتلته، انتهيت منه أيها المدرب، حولت آلة المرمى إلى غسالة في الدقيقة 80. لا أعرف ما فعله مصطفى هذا”.

نتيجة جالاتا سراي وسيفاسبور

انتهت أحداث مباراة جالاتا سراي وريفرز سبور، بنتية هدف دون رد للأخير، في لقاء الجولة السادس عشر من منافسات الدوري التركي الممتاز.

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي التركي، في خط الهجوم، والذي شارك في لقاء يوم بديل في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر اللقاء.

وجاء هدفف الفوز في المباراة في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء، عن طريق فيصل فجر، بالرغم من استحواذ جالاتا طوال أحداث المباراة.

تشكيل جالاتا سراي في المباراة:

حراسة المرمى: موسيلرا.

خط الدفاع: يديلين، لوينداما ، نيلسون، فان أنهولت.

خط الوسط: سفيان فيجولي، بيركان ، تايلان، محمد كريم أكتوركوغلو.

خط الهجوم: مباي دياني.

مقاعد بدلاء جالطة سراي

مصطفى محمد، إسماعيل تشبيه، عمر بيرم، أوليمبيو موروتان، أتالاي باباكان، ألبير يلماز، إمري كلنتش، بارتوج ألماز، خليل درويش أوغلو، ريان بابل، ألكساندرو تشيكالداو.

جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

وتأهل فريق جالاتا سراي إلى دور المجموعات على حساب فريق ريندرز الدنماركي، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وفاز جالطة سراي في الإياب بهدفين لهدف.

ويقع فريق جالاتا سراي ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من لاتسيو الإيطالي ولوكو موتيف موسوكو الروسي ومارسيليا الفرنسي.