/666228/ميدو-كيروش-لن-يخاطر-بـ-أحمد-حجازي-خلال-مباراة-مصر-وتونس

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول لقاء الفراعنة أمام تونس غداً بالدور نصف النهائي من كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": " كيروش "لن يخاطر" بأحمد حجازي في مباراة مصر وتونس، لكنه سيدفع بالشناوي وحمدي فتحي".

وأضاف:"لاعيبة تونس بمختلف أعمارهم السنية دايما عارفين "بيعملوا ايه في الملعب"، أحدثكم كلاعب ومدرب واجهت تونس، والمباراة لن تكون سهلة علي منتخب مصر".

وأكمل: "عمرو السولية "قائد فعلي" لمنتخب مصر، وأعتبره أحد أهم مكاسب كأس العرب، مثل أكثر من لاعب ظهروا بشكل مميز خلال مجريات البطولة". وزاد: "هناك حالة من التفاؤل في الشارع التونسي بخصوص مباراة منتخب مصر".

وأختتم قائلاً: "الأكثر تنظيماً هو من سيفوز في مباراة مصر وتونس، وللفوز مكاسب عديدة، أهمها زيادة مستوي الثقة لدي اللاعبين".

كارلوس كيروش: نستطيع الفوز على تونس في كأس العرب.. وأثق في قدرات اللاعبين

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة تونس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب ستكون هامة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس "أثق في قدرات وخبرات لاعبي منتخب مصر ومباراة تونس لن تكون سهلة ولكن لدينا لاعبين على أعلى مستوى".

وزاد "سعيد للغاية بأن تواجدنا في الدور نصف النهائي لكاس العرب وهذا إنجاز كبير ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

وأكمل "أثق في فوز اللاعبين على تونس في المباراة القدامة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، ونستعد للتواجد في المباراة النهائية".

وواصل "كل المنتخبات التي صعدت للدور قبل الناهئي لبطولة كأس العرب لديها خبرات كبيرة والجيمع لديه الفرصة للفوز بالبطولة".

واختتم "سيكون لدينا خطة هجومية أمام تونس وتنظيم دفاعي على أعلى مستوى".

موعد مباراة منتخب مصر وتونس غدا

يدخل منتخب مصر مباراة هامة غداً الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب امام نظيرة تونس، المقامة حاليا فى الدوحة، على ستاد 974.

فيما استطاع منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس العرب بالدوحة، وذلك بعدما حقق فوز صعب على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.