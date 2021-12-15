الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها تتوقع طقس غير مستقر خلال الفترة القادمة على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا حيث تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة فى بعض الأحيان، مؤكدة أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 10 درجة.





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