غادة والى تكشف تفاصيل إعلان شرم الشيخ.. وتؤكد: يحمل 8 قرارات دولية «فيديو»

وأضافت "غادة والى"، خلال لقاء عبر سكايب، ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر فضائية dmc، أن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شهد مشاركة من 152 دولة.
وتابعت: "الحاضرين فيه بشكل شخصى قرابة ألف شخص وآخرون شاركوا افتراضيا"، مشيرة إلى أن توصيات المؤتمر ستصدر يوم الجمعة المقبلة تحت اسم "إعلان شرم الشيخ".
وأشارت إلى أن الإعلان سيتضمن عددا من القرارات الدولية التى طرحت للنقاش، وهم 8 قرارات دولية تتناول موضوعات مختلفة، مضيفة: "القرارات تخص استرداد الأصول المسروقة ومكافحة الفساد من خلال التعليم ودور الشباب فى مكافحة الفساد، وأهمية التعاون الدولى والإقليمى فى مكافحة الفساد، وغيرها من القرارات الهامة التى تطرحها الدول".
وأكدت "والى"، أن مكافحة الفساد أمر يشغل كافة دول العالم، مشيرة إلى اتفاقية مكافحة الفساد وقعت عليها 189 دولة، وفى إفريقيا كافة الدول منضمة لها باستثناء دولة وحدة.
وشددت على أن التقارير تؤكد أن هناك 88.5 مليار دولار يتم تهريبها من إفريقيا سنويا، وهو ما يعادل 4% من حجم الناتج المحلى للقارة"، مؤكدة أن الفساد يؤثر سلبا على المجتمعات ويصيب الشباب بالإحباط.
وأكدت غادة والى أن قضايا الفساد أزمة تعانى منها دول عالمية كثيرة، لافتة إلى أن وجود الاستقرار فى أى دولة أمرا هاما يساعد فى مواجهة ومحاربة الفساد.
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