الجيزة تواصل تطوير كورنيش النيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك فى إطار توجيهات محافظ الجيزة أحمد راشد، بمتابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة، رافقه فى الجولة المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

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