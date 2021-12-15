قانونى يكشف العقوبة المنتظرة للمتهمين بمحاولة سرقة تسجيلات حادث الشيخ زايد

وفى مداخلة هاتفية للبرنامج أوضح الدكتور محمد درويش، أستاذ القانون الجنائى، العقوبة الجنائية التى تنتظر المحامين الذين استغلو صفة موظفين بالنيابة العامة، وحاولوا الحصول على التسجيلات الموثقة لحادث الشيخ زايد، الذى توفى بسببه 4 فى ريعان شبابهم.
وأشار درويش إلى أن المادة 155 من قانون العقوبات، توضح بشكل قوى العقوبة التى ينتظرها هؤلاء المحامين، مبينا أن هؤلاء الأشخاص ينتظرهم إضافة إلى عقوبة الحبس، محاسبة أدبية سيخضعون لها من قبل نقابة المحامين.
وتابع أستاذ القانون الجنائى أن المادة تقول أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومى، يعاقب بالحبس مدة أقلها 3 سنوات، مشددا على أن ما قام به المحامين، يعتبر شروع فى طمس الحقيقة، وليس طمس للحقيقة، لأنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك، بعدما فطن المواطن إلى محاولتهم النكراء، ومنعهم من الحصول على التسجيلات الموثقة للحادث، وبالتالى لن يحاسبوا على ذلك.
ولفت درويش إلى أن المتهم الرئيسى فى هذه القضية، سيحاسب أيضا على محاولة أشخاص تابعين له الاستيلاء على التسجيلات المرئية الموثقة للحادث، ومحاولة طمس الحقيقة.
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