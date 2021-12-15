محمد صابر لـ آخر اليوم : الداخلية رسمت البسمة على وجوه الأطفال ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بــ "الراديو 9090"، إن وزارة الداخلية نظمت احتفالية للأطفال من ذوى الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم، فى إطار تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة رسمت البسمة على وجوه هذه الأطفال، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات.





وأضاف فى مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر اليوم" مع الإعلامى عبدالرحمن الصاوى، مساء اليوم، أن محافظة الجيزة شنت حملات استهدفت البناء المخالف وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ففى بولاق الدكرور أصدر المهندس عبدالله نور قرار إزالة مخالفات بناء فى المهد بجوار حرم الطريق الدائرى واتخاذ الإجراءات القانونية، لتحسين حركة المرور. وأكد صابر أن هناك تعديلات مرورية أبرزها بدء الأعمال تزامنًا مع توسعة طريق الصعيد الحر فى منطقة المنيا حتى مناطق الأوتوستراد يستلزم غلق الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.

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