وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة الجامعة، قائلا: "يوما تاريخيا للجامعة، والرئيس يهتم كثيرا بتوجيه الدعم للطلاب لخدمة الوطن والقدرة على المنافسة".
أضاف عبد الرازق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن الجامعات المصرية يقع على عاتقها مسئولية كبيرة لتوفير التعليم الحقيقي داخل هذه المباني العظيمة والصروح العلمية الكبيرة المنتشرة في ربوع مصر، متابعا: "نتحمل دورا كبيرا في توعية وتثقيف الشباب، وهذا الأمر تحدي لنا جميعا، ونحن وعدنا الرئيس بأننا على قدر المسئولية أمام شباب مصر المبدع والملهم".
وتابع الدكتور عبد الرازق دسوقي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، علمنا إزاى نحلم، ونكون متمسكين بالحلم بتاعنا، ونشتغل على نفسنا علشان نحقق هذا الحلم، ونحن نحلم أن تكون جامعة كفر الشيخ رقم 1 على مستوى العالم، والوصول للعالمية في كل شيء، لاسيما في جودة التعليم والتعلم ورعاية الموهوبين والمبتكرين وتقديم العلوم والتكنولوجيا والابتكار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة كفر الشيخ: الرئيس علمنا نحلم ونتمسك بالحلم لتحقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.