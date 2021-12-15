/666230/مانشستر-سيتي-يضرب-ليدز-يونايتد-بسباعية-في-الدوري-الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوز كبير وعريض على نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 7/0 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطر المان سيتي على اللقاء بشكل كبير، وأثبت تفوقه في غياب تام للاعبي ليدز، حيث أستطاعوا لاعبوا الفريق تقديم لوحة فنية رائعة بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا، الذي قدم أداء أكثر من مميز.

وأحرز أهداف مانشسترسيتي خلال المباراة كلاً من فودين وجيرليش ورياض محرز وجون ستونز وناثان أكي وهدفين للنجم كيفين دي بروين .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة رقم 41 منفرداً بصدارة البريميرليج، بينما يظل ليدز عن النقطة رقم 16 بالمركز السادس عشر.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: أولكسندر زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - جون ستونز

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش - فيل فودين - رياض محرز

نتيجة مباراة السيتي وباريس

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قلب الطاولة، وتحقيق الفوز على حساب باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الشوط الأول للمباراة بسيطرة كاملة من جانب أصحاب الأرض ولكن دون تسجيل أي أهداف، وتألق الحارس نافاس وزاد عن مرماه وحافظ على الشباك سلبية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ باريس سان جيرمان الجميع، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 50 وسط ذهول من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكثف مانشستر سيتي الهجمات والضغط من أجل إحراز التعادل، وبالفعل تمكن رحيم ستيرلينج أن يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 63 لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

وبعد نزول جابرييل خيسوس من مقاعد البدلاء والمشاركة خلال المباراة تمكن أن يسجل الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 77 لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة بفوز هام لأصحاب الأرض يضمن لهم صدارة المجموعة الأولى أمام باريس سان جيرمان.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

الوسط: أدريسا جايي، لياندرو باريديس، أندير هيريرا.

الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.