/666231/والتر-هودج-أفضل-اللعب-للزمالك-عن-الأهلي-ولكن-الإدارة-ليست-محترفة

تحدث والتر هودج نجم الزمالك السابق في كرة السلة، عن مستقبله حول الانتقال للزمالك أو الأهلي خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هودج في تصريحات تليفزيونية: "أعلم ان الكثيرين في مصر ينتظرون عودتي للقاهرة مرة أخرى، ولكنني لم اقرر حتى الآن اذا كنت سأعود إلى القاهرة أم سأذهب لمكان أخر".

وأضاف: "لدي عروض من أندية كثيرة منها الزمالك والبحرين ودول كثيرة ولكن لا توجد هناك مفاوضات حالية مع الأهلي كما تردد، في الفترة الأخيرة كما سمعت من البعض".

وأكمل: "الجميع يتحدث معي عن وجود مفاوضات بيني وبين الأهلي ولكن هذا ليس صحيح لا يوجد تواصل بيني وبين أحد في الأهلي إلا أوجستي مدربي السابق ونكتفي فقط بتهنئة بعضنا البعض بالفوز بالمباريات والبطولات".

وزاد: "إذا حصلت على عرض مالي من الأهلي والزمالك انا لاعب محترف، فلعبت من قبل في الزمالك والناس هناك ليست محترفة، أعرف كم ان الناس في الأهلي محترفة، مع ذلك أحب الناس في الزمالك لكنهم ليسوا محترفين على الاطلاق".

وأختتم قائلاً: "الزمالك، ناس جيدة لكنهم لا يدفعوا المال في موعده، لكن اجوستي سعيد جدا في الأهلي لانهم يدفعون في الموعد المناسب، بالنسبة لي المال هو رقم واحد”.

الجدير بالذكر أن اللاعب رحل عن الزمالك في الفترة الماضية التي تناوبت فيها عدة لجان لإدارة الفارس الأبيض.

كارلوس كيروش: نستطيع الفوز على تونس في كأس العرب.. وأثق في قدرات اللاعبين

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة تونس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب ستكون هامة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس "أثق في قدرات وخبرات لاعبي منتخب مصر ومباراة تونس لن تكون سهلة ولكن لدينا لاعبين على أعلى مستوى".

وزاد "سعيد للغاية بأن تواجدنا في الدور نصف النهائي لكاس العرب وهذا إنجاز كبير ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

وأكمل "أثق في فوز اللاعبين على تونس في المباراة القدامة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، ونستعد للتواجد في المباراة النهائية".

وواصل "كل المنتخبات التي صعدت للدور قبل الناهئي لبطولة كأس العرب لديها خبرات كبيرة والجيمع لديه الفرصة للفوز بالبطولة".

واختتم "سيكون لدينا خطة هجومية أمام تونس وتنظيم دفاعي على أعلى مستوى".