صلاة النساء فى المساجد.. وزير الأوقاف: لا نمنع ولكن ننظم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذى يُقدمه الإعلامى سيد على، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء أمس الثلاثاء، أنه لا توجد أى تفرقة بين صلاة الرجال وصلاة السيدات.

صلاة النساء فى المساجد

وأشار جمعة إلى أنّ الدولة متوازنة بين تسيير حياة المواطنين والإجراءات الاحترازية، موضحًا أنّ أى مسجد به واعظة أو معلمة أوأستاذة جامعية، يتم فتح المصلى أمام السيدات على الفور.

بناء المساجد

وذكر أنه تم افتتاح أكثر من 1800 مسجد، من بينهم أكثر من 1600 مسجد بناءً كاملاً، عل مدار 7 سنوات، بالإضافة إلى المساجد التى تبنيها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة فى المدن الجديدة، وما تُكلف به هيئة المجتمعات العمرانية.

وتابع : "أنا لا أعلم أن دولة فى العالم لا فى التاريخ القديم أو المعاصر، قامت ببناء مثل هذا العدد من المساجد فى بناء واحد، وربما يزيد هذا العدد الذى تم بناءه فى عام واحد عن عدد المساجد الموجودة بالكامل فى دولة واحدة".



